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Общество21 августа 2022 11:05

Владимир Путин поприветствовал участников Первого фестиваля классической музыки в Сочи

Президент России уверен, что мероприятие станет традиционным
Евгения ХАЛИКОВА
Фестиваль открылся выступлением звезд балета. Фото: fest1.ru

Фестиваль открылся выступлением звезд балета. Фото: fest1.ru

В Сочи с 20 по 28 августа 2022 года проходит Первый фестиваль классической музыки. Участников и зрителей ждут мастер-классы от оперных солистов, чтения с известными писателями и выступления звезд классической сцены. Открылся фестиваль гала-концертом балета «Дягилев гала».

Владимир Путин поприветствовал участников Первого фестиваля классической музыки. Он направил в Сочи телеграмму, которая также опубликована на официальном сайте Кремля.

- Я уверен, что фестиваль оставит в памяти участников и зрителей яркие и добрые впечатления, и станет традиционным мероприятием, - написал глава государства.

Как подчеркнул Владимир Путин, за время фестиваля желающие познакомятся с богатым классическим музыкальным наследием, авторскими сочинениями и военно-патриотическими произведениями России.