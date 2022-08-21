Совсем скоро стартуют работы на подстанции «Аэропорт» Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтировали электроподстанцию «ХБК» к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Электроподстанция снабжает почти 80 соцобъектов и более 65 тысяч жителей Карасунского округа. Здесь, в частности, отремонтировали два силовых трансформатора мощностью по 40 МВА каждый, здания открытого и закрытого распределительных устройств и свыше 150 единиц вспомогательного энергооборудования.

Уточняется, что с начала 2022 года в краевом центре отремонтировали электроподстанции «Юго-Восточная», «Северо-Восточная», «Калинино», «Путевая», «Дальняя», «НС-4», «Водозабор», «Правый берег». Совсем скоро стартуют работы на подстанции «Аэропорт».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи Адлерский район на 80% подготовили к отопительному сезону. Все работы завершат до конца сентября.