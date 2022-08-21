В Сочи пройдет Первый Кубок Содружества по биатлону

В Сочи пройдет первый в истории Кубок Содружества по биатлону. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» пройдет Первый Кубок содружества по биатлону. В соревнованиях заявлены биатлонисты из России и Белоруссии.

- В составе сборной России призеры Олимпийских игр в Пекине: Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич, Максим Цветков и другие российские чемпионы. Им будут противостоять звезды белорусского биатлона - олимпийская чемпионка зимних Игр-2018 Динара Алимбекова, а также серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский, – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Всего же в соревнованиях будут участвовать более 120 спортсменов из обеих стран. Соревнования начнутся 25 августа и продлятся до 28 августа 2022 года.