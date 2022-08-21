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Общество21 августа 2022 11:38

В Новороссийске ремонтные работы на федеральной трассе спровоцировали километровые заторы

Водителей просят быть острожными на ремонтируемых участках трасс "Новороссийск-Керчь" и "Краснодар - В. Баканский"
Евгения ХАЛИКОВА
В районе бывшего поста госавтоинспекции наблюдается дорожный затор. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В районе бывшего поста госавтоинспекции наблюдается дорожный затор. Фото: t.me/gibdd_nvrsk

На федеральных трассах "Новороссийск-Керчь" и "Краснодар - В. Баканский" идут ремонтные работы. Рабочие стараются успеть в срок сдать объект, но работы нередко становятся причиной заторов на дороге. В воскресенье, 21 августа, в Новороссийске растянулись многокилометровые пробки.

- На данных участках трасс из-за ремонтных работ наблюдается заторовая ситуация. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. А при объезде ремонтных работ следует убедиться в безопасности маневра. – сообщили в Госавтоинспекции по Новоровоссийску.

Также, в Новороссийске в воскресенье, 21 августа, будет частично перекрыт проспект Ленина. Причина – съемки фильма. Водители не смогут проехать в этой части города с 18:00 до 18:30