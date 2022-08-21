Более 280 километров ЛЭП отремонтировали в Кореновске с начала 2022 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 280 километров линий электропередачи отремонтировали в Кореновске с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в городе обновили более 6 километров кабельных линий, отремонтировали и провели техобслуживание оборудования в 82 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. Всего работы запланированы на 398 километрах ЛЭП. Специалисты построили воздушную линию и обновили подстанцию, на которой заменили трансформатор.

- Укомплектован аварийный запас материалов и оборудования, приведены в готовность средства связи, оперативно-ремонтный персонал. Весь автотранспорт подготовили к работе в условиях низких температур, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре отремонтировали электроподстанцию «ХБК» к осенне-зимнему периоду. Она снабжает почти 80 соцобъектов и более 65 тысяч жителей Карасунского округа.