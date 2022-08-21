В Сочи на ходу загорелся грузовик

В Сочи вспыхнул грузовик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи на ходу вспыхнул грузовой автомобиль. По словам очевидцев, ЧП произошло 21 августа в Лазаревском внутригородском округе. Предварительно, водитель заправил грузовик на заправке по улице Львовской и даже успел немного отъехать от бензоколонки, прежде чем загорелась кабина машины.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю корреспонденту «КП»-Кубань» сообщили, что спасатели прибыли нам место, но их помощь не потребовалась. Водитель вместе с сотрудниками заправки смогли потушить огонь с помощью огнетушителей.

Площадь возгорания составила 2 кв. метра. Никто не пострадал