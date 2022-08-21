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Общество21 августа 2022 15:27

Более тонны нелегального пива изъяли у продавца в Геленджике

Предприниматель торговал напитком в парке аттракционов по улице Революционной
Светлана ОВДЕЙ
Документов, разрешающих продажу пива, у мужчины не было Фото: Олег ЗОЛОТО

Документов, разрешающих продажу пива, у мужчины не было Фото: Олег ЗОЛОТО

Более тонны нелегального пива изъяли у продавца в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

57-летний мужчина торговал напитком в парке аттракционов по улице Революционной. При этом документов, разрешающих продажу, у предпринимателя не было.

- Составлены административные материалы по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Кроме конфискации предмета правонарушения предусмотрено максимальное наказание в виде административного штрафа, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.