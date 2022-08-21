ФК «Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Матч завершился со счетом 2:0 Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче Российской Премьер-Лиги. Встреча 6-го тура завершилась со счетом 2:0.

Матч прошел 21 августа на стадионе «Краснодар». Счет открыли «быки» - гол на 28 минуте забил Алексей Ионов. Позже у «Краснодара» отличился Джон Кордоба - мяч прилетел в ворота на 66-й минуте игры.

Сейчас ФК «Краснодар», набрав 11 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» же расположился на 12-м месте. Следующий матч «быков» в рамках РПЛ состоится 28 августа - «Краснодар» встретится с московским «Торпедо».