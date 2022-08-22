Бархатный сезон на побережье Краснодарского края продлится до октября

Турпоток сохранится до конца октября. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

На побережье Краснодарского края с каждым днем все больше туристов. В некоторых курортных городах загрузка отелей достигает 95%. Стоит отметить, что турпоток сохранится до конца октября. Россиян ожидает длительный бархатный сезон. К слову, комфортная для купания вода сохранится до первой декады октября.

- Температура российских вод потрясающая, - отметил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Напомним, что Черное море в Сочи прогрелось до оптимальных значений. На сегодняшний день температура воды +28 градусов.