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Общество22 августа 2022 4:46

Погода в Адыгее 22 августа 2022: день обещает быть жарким

В Адыгее 22 августа жителей настигнет палящее солнце
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 августа 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 августа 2022

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 22 августа 2022.

В Майкопе 22 августа местных жителей ожидает солнечный зной. Максимальная температура воздуха +30°C. Ветер северо-восточный, 1 м/с. К вечеру температура опустится до +19°C Осадков в республиканской столице не предвидится. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки ожидается малооблачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +30°C. Ветер северный, северо-восточный 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +18°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.