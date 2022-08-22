Турист спас тонущую 14-летнюю девочку на пляже в Сочи

Девочке оказали необходимую помощь. Фото: massage_sochi09

На одном из пляжей Сочи чуть не утонула 14-летняя девочка. Ребенок пошел плавать рядом с берегом. Родители девочки лежали на берегу и загорали, приглядывая за дочкой. Однако, когда взрослые отвлеклись, она начала тонуть.

Один из туристов, заходя в море, заметил девочку, когда она уже плавала лицом в воду. Мужчина, не раздумывая, бросился на помощь к ребенку. Местный герой вытащил девочку на берег. К пострадавшей сразу кинулись другие неравнодушные отдыхающие. К счастью, на пляже были медицинские работники.

Девочке оказывали необходимые реанимационные мероприятия до приезда скорой. К сожалению, пострадавшая так и не пришла в сознание. Ребенка забрала скорая помощь.

- Герои не носят плащи. Они среди нас, - отметили очевидцы.

Стоит отметить, что о состоянии девочки до сих пор ничего неизвестно.