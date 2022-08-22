Начало недели на Кубани будет жарким и ветреным

В конце недели Краснодарской край накроет жара

В Краснодарском крае синоптики предупредили о ветреной погоде на этой неделе – порывы ожидаются до субботы, воздух местами прогреется до 35 градусов.

- 22 августа на Кубани ожидается переменная облачность. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью днем 30-35 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

По прогнозам, сильный ветер будет дуть до 27 августа. После чего до 1 сентября в регионе столбики на термометрах могут вытянуться до 40 градусов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что залповые дожди, ураганный ветер и грозы обрушатся на Краснодар в сентябре.