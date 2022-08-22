Мурат Кумпилов поздравил жителей Адыгеи с Днем флага России

В России 22 августа отмечается День Государственного флага Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил местных жителей с праздником.

- Этот день – ещё одна возможность проявить любовь к Родине, ощутить свою сопричастность к истории России, - рассказал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов. - Жители республики, сохраняя верность традициям патриотизма, межнационального и межконфессионального согласия, своим трудом вносят весомый вклад в развитие государства, укрепляют промышленность и сельское хозяйство, реализуют проекты, направленные на процветание Адыгеи, а значит, и всей России.

Триколор отражает все этапы развития государства и объединяет многие народы великой страны. Это символ славы, подвигов, а также научных и творческих открытий и достижений разных поколений. В этот праздник глава республики пожелал землякам здоровья, мира и согласия.