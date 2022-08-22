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Общество22 августа 2022 5:25

Краснодарский край стал четвертым в рейтинге по количеству электромобилей

Таких легковушек всего 0,04% от общего количества в стране
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг электромобилей

Рейтинг электромобилей

Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала года рынок новых электромобилей в России вырос на 37,5%, в настоящее время зарегистрировано 18,7 тысячи штук. Это всего 0,04% от общего количества машин в стране. Краснодарский край занимает четвертое место по числу электромобилей в регионе.

По данным агентства «Автостат», первой в рейтинге, где наибольшее количество электрокаров, оказалась Москва - 2,8 тысячи, в Приморском крае - 1,7 тысячи, в Иркутской области - 1,6 тысячи. Пятерку лидеров закрывает Подмосковье – там на учет поставлена 1 тысяча электрокаров.

Наибольшую долю в структуре автопарка занимает автомобиль Nissan Leaf, также популярны Tesla Model 3 и Porsche Taycan.