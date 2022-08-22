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Общество22 августа 2022 5:31

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем флага России

Он опубликовал пожелание в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
День флага России отмечают 22 августа

День флага России отмечают 22 августа

22 августа по всей стране празднуется День Государственного флага России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником в соцсетях.

- Наш триколор объединяет представителей разных национальностей, политических партий и общественных организаций. Под ним мы добиваемся успехов в науке, культуре и спорте, защищаем суверенитет нашей Родины, боремся с нацизмом. День за днем жители Кубани своим трудом и достижениями вносят достойный вклад в развитие и процветание России. Уверен, нам по плечу любые задачи, - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре праздник отметят праздничными акциями и флешмобами. «КП» – Кубань» стала известна полная программа мероприятий.