Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем флага России

День флага России отмечают 22 августа

22 августа по всей стране празднуется День Государственного флага России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником в соцсетях.

- Наш триколор объединяет представителей разных национальностей, политических партий и общественных организаций. Под ним мы добиваемся успехов в науке, культуре и спорте, защищаем суверенитет нашей Родины, боремся с нацизмом. День за днем жители Кубани своим трудом и достижениями вносят достойный вклад в развитие и процветание России. Уверен, нам по плечу любые задачи, - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре праздник отметят праздничными акциями и флешмобами. «КП» – Кубань» стала известна полная программа мероприятий.