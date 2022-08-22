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Общество22 августа 2022 5:36

Жителей Майкопа ожидают перебои электричества с 22 по 26 августа

В городе ведутся технические работы
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жителей республиканской столицы на протяжении пяти дней ожидают перебои электричества

Жителей республиканской столицы на протяжении пяти дней ожидают перебои электричества

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Майкопа на протяжении пяти дней ожидают перебои электричества. с 22 по 26 августа в республиканской столице будут проводить технические работы на линии электропередачи.

- С 8 часов 22 августа по 17 часов 26 августа будет выводиться ремонт ВЛ-110кВ Центральная - Северная, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ. - В этот период времени надежность энергоснабжения потребителей города будет снижена.