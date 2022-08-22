В Дагестане планируют создать курорт - аналог Сочи за 300 млрд рублей

В Дагестане появится новый курорт.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Власти планируют построить новый курорт, аналогичный Сочи. В Дагестане появится морской курорт на побережье Каспийского моря в Каякентском районе. На это выделят около 300 млрд рублей. Комплекс расположится на площади 200 га с номерным фондом 30 тысяч. Об этом сообщил “Ъ”.
Источники сообщают, что пока это только планы. В самой пресс-службе главы Дагестана и Туризм. РФ” не прокомментировали создание нового курорта - аналога Сочи.
При этом в Ростуризме “Ъ” подтвердили возможность появление нового места для отдыха. На данный момент идет обсуждение проекта с властями Дагестана.
Побережье Каспийского моря - отличный вариант для создания нового курорта. Здесь широкие пляжи, теплое море с плавным заходом в воду и длинный сезон.