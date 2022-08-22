Капремонт подъезда к Майкопу завершат в декабре 2023 года

На объекте выполняют полную замену устройства дорожного покрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт подъезда к Майкопу выполнен на две трети. Первый этап завершат в этом году, а полное выполнение работ прогнозируется на декабрь 2023 года.

- На всех участках капремонта в работах занято порядка 50 единиц спецтехники. Производство работ ведется по захваткам, на каждой из которых предусмотрена схема по организации дорожного движения, согласованная с ГИБДД, - сообщили в пресс-службе УПРДОР «Черноморье».

На объекте выполняют полную замену устройства дорожного покрытия, ремонт примыканий и установку новых систем водоотведения. Кроме того, идет замена наружного освещения и возведение остановок общественного транспорта.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», для обеспечения безопасности на участке его оборудуют дорожными знаками, разметкой и сигнальными столбиками. Среднесуточная интенсивность движения на трассе достигает 3800 машин в день.