Аэропорт Сочи с начала года принял более 7 млн пассажиров

Аэропорт вошел в ТОП-5 по числу пассажиров в стране. Фото: Олег УМАРОВ

Международный аэропорт Сочи обслужил более 7 млн пассажиров с начала января 2022 года. Стоит отметить, что аэроузел остается единственным действующем на юге России. К тому же, аэропорт вошел в топ-5 по числу пассажиров в стране.

- Работники гражданской авиации всегда успешно выполняют возложенные на них задачи. Сегодня регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют сорок авиакомпаний, - отметил мэр города Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в аэропорту обновят терминал и реконструируют аэродромную инфраструктуру до 2040 года.