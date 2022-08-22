Над Анапой подняли огромный флаг России в 75 кв. м

В Анапе открыли один из самых высоких флагштоков на Кубани. Фото: соцсети

В Анапе открыли один из самых высоких флагштоков на Кубани - в высоту он достигает 42,5 метра. Сегодня, в День флага России, здесь впервые подняли полотнище символа страны площадью 75 квадратных метров.

- Флаг России подняли на новом флагштоке на площадке рядом со стелой «Город воинской славы» в 9 часов утра, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Кроме этого, жителей и гостей курорта ждут мастер-классы, песни и пляски. Так, с 10 до 14 часов на площадке «Ракушка» на улице Горького пройдет концерт «Россия в песнях и стихах», в 18:30 – выступит народный духовой оркестр.