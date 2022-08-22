Наркодилера с веществами в нижнем белье задержали на вокзале в Сочи

Пакет изъяли и направили на экспертизу. Фото: Сочинский ЛУ МВД России на транспорте.

В Сочи на вокзале задержали мужчину. Во время осмотра при входе в здание полицейские обнаружили в нижнем белье задержанного пакет. Внутри свертка находился порошок белого цвета. Пакет изъяли и направили на экспертизу.

- По заключению эксперта в свертке находилось синтетическое наркотическое средство метадон общей массой около 250 граммов, - сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанным оказался 32-летний мужчина из Свердловской области. Подозреваемый планировал распространять наркотики на территории курорта.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». На данный момент подозреваемый находится под стражей.