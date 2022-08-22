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Общество22 августа 2022 7:06

Суд оштрафовал полицейского на Кубани за дискредитацию ВС РФ

Он негативно высказывался при исполнении обязанностей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В судебном заседании мужчина свою вину признал и раскаялся

В судебном заседании мужчина свою вину признал и раскаялся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала сотрудника ППС в Крымском районе за дискредитацию Вооруженных сил России. Суд счел полицейского виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

- Сотрудник полиции при исполнении должностных обязанностей в присутствии других лиц поддерживал международный мир, в том числе публично высказывал свое мнение о неправомерности действий России и армии, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На судебном заседании мужчина свою вину признал и раскаялся. Теперь ему придётся заплатить штраф. Постановление в законную силу не вступило.