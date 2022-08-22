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Общество22 августа 2022 7:14

В Майкопе ко Дню флага России создали арт-объекты в цветах триколора

15 городов России изобразили знаковые места и памятники
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе наряду с пятнадцатью городами страны создали арт-объекты в цветах триколора. Фото: правительство Адыгеи

В Майкопе наряду с пятнадцатью городами страны создали арт-объекты в цветах триколора. Фото: правительство Адыгеи

В Майкопе наряду с пятнадцатью городами страны создали арт-объекты в цветах триколора. Стрит-арт проект провели ко Дню флага России.

- Изображения создаются мастерами стрит-арта на поверхностях зданий и опорных конструкций, расположенных в центральных районах городов. Их размер от восьми до 15 квадратных метров, - сообщили в правительстве Адыгеи. - Города-участники проекта: Владимир, Рязань, Тамбов, Ярославль, Калининград, Великий Новгород, Майкоп, Йошкар-Ола, Ижевск, Киров, Саратов, Нижний Тагил, Томск, Улан-Удэ, Оренбург, Курск.

Проект направлен на привлечение мастеров стрит-арта в благоустройстве городской среды. Фото: правительство Адыгеи

Проект направлен на привлечение мастеров стрит-арта в благоустройстве городской среды. Фото: правительство Адыгеи

Как удалось узнать «КП» - Кубань», главными мотивами изображений стали знаковые места в городе, памятники, персонажи и люди. В республиканской столице художник Михаил Жаров изобразил черкесов и черкешенок, хохлому, адыгские узоры и главного героя нартского эпоса Саусрыко на коне.

Проект направлен на привлечение мастеров уличного искусства к благоустройству городской среды, а также на позитивную демонстрацию использования граффити.