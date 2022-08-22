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Общество22 августа 2022 7:14

Море у берегов Сочи и Анапы прогрелось до температуры экваториальных вод

На курортах температура воды составляет +28 градусов
Ангелина НАЗАРЧУК
Бархатный сезон продлится до октября.

Бархатный сезон продлится до октября.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи море можно сравнить с парным молоком. С каждым днем вода становится все теплее. Море у берегов в Сочи прогрелось до +28 градусов. Такая же температура воды и в Анапе.

- Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края продлится до октября.