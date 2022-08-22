Сбер предлагает отраслевые решения для малого бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

С апреля 2022 года в Краснодарском крае и Адыгее малому и микробизнесу стали доступны набор функций в режиме «одно окно», позволяющие автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность продаж. Такие отраслевые решения своим клиентам предлагает Сбер.

Сервисы касаются различных отраслей, в том числе коммерческой недвижимости, оптовой и розничной торговли, ЖКХ и многих других.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Одна из приоритетных траекторий развития Сбера – выстраивание долгосрочных партнерских отношений с нашими клиентами. Мы помогаем им в решении текущих задач и предлагаем новые способы организации рутинных процессов. В апреле запустили отраслевые решения для поддержки малого и микробизнеса. Спрос на них растет ежедневно. В настоящее время сервисами воспользовались уже около 500 наших клиентов».

Основной функционал отраслевых решений предоставляется бесплатно. Доступ к подключению можно получить самостоятельно с помощью приложения СберБизнес, а также через клиентского менеджера Сбера.