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Общество22 августа 2022 7:40

Велосипедист и водитель автомобиля подрались на проезжей части в Сочи

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Подробности происшествия выясняются.

Подробности происшествия выясняются.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи мужчины устроили драку и словесную перепалку на проезжей части. В воскресенье, 21 августа, велосипедист и водитель автомобиля решили выяснить, кто сильнее.

По словам очевидцев, мужчины ехали по оживленной улице Ленина. Велосипедист подрезал машину. Водителю автомобиля это явно не понравилось, и он выскочил из машины. Мужчина начал оскорблять велосипедиста, а от второго ответа ждать не пришлось. В итоге водители устали выяснять отношения при помощь слов и перешли к кулакам.

Другие участники дорожного движения сигналили мужчинам, так как они создавали помехи. Каждый из водителей продемонстрировал свои боевые искусства. Однако драка длилась недолго. Велосипедист просто убежал.

Пострадавших нет. Подробности происшествия выясняются.