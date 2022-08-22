Велосипедист и водитель автомобиля подрались на проезжей части в Сочи

Подробности происшествия выясняются.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Сочи мужчины устроили драку и словесную перепалку на проезжей части. В воскресенье, 21 августа, велосипедист и водитель автомобиля решили выяснить, кто сильнее.
По словам очевидцев, мужчины ехали по оживленной улице Ленина. Велосипедист подрезал машину. Водителю автомобиля это явно не понравилось, и он выскочил из машины. Мужчина начал оскорблять велосипедиста, а от второго ответа ждать не пришлось. В итоге водители устали выяснять отношения при помощь слов и перешли к кулакам.
Другие участники дорожного движения сигналили мужчинам, так как они создавали помехи. Каждый из водителей продемонстрировал свои боевые искусства. Однако драка длилась недолго. Велосипедист просто убежал.
Пострадавших нет. Подробности происшествия выясняются.