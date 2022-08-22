Троих друзей осудят за сбыт поддельных денег в Краснодаре

Дело направлено в суд

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении троих 23-летних местных жителей. Они обвиняются в сбыте поддельных денег, которые покупали через интернет.

- По данным следствия, парни купили фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей на одном из сайтов в сети. Деньги краснодарцы сбывали в магазинах и кофейнях в поселке Знаменском, а также на улицах Тургенева, Северной, Рождественской Набережной, Ростовском шоссе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас трое друзей находятся под домашним арестом, дело передано в суд. Всем грозит до восьми лет тюрьмы.