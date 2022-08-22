Казак из Апшеронского района Кубани погиб при спецоперации на Украине

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При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции от осколочных ранений на территории ДНР погиб казак из Апшеронского района 36-летний Дмитрий Харьюзов.

- Два месяца назад Дмитрий уехал в составе добровольческого формирования. 19 августа его похоронили на местном кладбище, - сообщили казаки Апшеронска.

Дмитрий Харьюзов был помощником городского атамана по военно-патриотической подготовке, членом правления, часто посещал школы как наставник. Принимал участие в военно-полевых сборах и в парадах, где был в первых рядах благодаря своему высокому росту. Атаман Апшеронского казачьего общества Сергей Коростылев и казаки выразили соболезнование родным, близким, друзьям и соратникам погибшего.