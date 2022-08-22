С начала года РНКБ выплатил более 100 млн рублей участникам программ лояльности банка

Около 50 тысяч клиентов РНКБ с начала года получили выплаты от банка на общую сумму более 100 млн рублей благодаря участию в программах лояльности.

Напомним, в РНКБ до 31 августа 2022 года действует акция "Кешбэк 1,5%" для владельцев карт "Мир", которая предполагает выплаты до 4000 рублей за использование карты при оплате покупок. Участниками акции могут стали держатели дебетовых карт банка при соблюдении следующих условий:

Ознакомиться с условиями акции более детально можно на официальном сайте банка.

Также в банке постоянно действует программа лояльности, согласно условиям которой владельцы карт банка, оформившие в РНКБ ипотеку, кредит наличными или срочный банковский вклад, могут получить кешбэк при расчетах картами. Оплата покупок картами РНКБ позволяет участникам программы получить максимальную выгоду. Подробнее об условиях программы можно узнать на официальном сайте банка.

- Наши клиенты могут получать различные привилегии просто за расчеты банковской картой в повседневной жизни, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Наши программы лояльности позволяют комфортно пользоваться самыми популярными банковскими продуктами и получать при этом дополнительные бонусы и вознаграждение от банка.