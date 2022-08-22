На Кубани за сутки выявили 708 случаев COVID-19

Последние новости по коронавируса на Кубани на 22 августа

В Краснодарском крае отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным на 22 августа, за последние сутки инфекцию выявили у 708 человек, в том числе 37 детей.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь заболели 336 человек, в Сочи – 88, в Новороссийске – 61, в Ленинградском районе – 27, в Анапе и Ейском районе – по 25.

- В Крымском районе коронавирус подтвердили у 23 пациентов, в Туапсинском районе – 20, в Армавире и Геленджике – по 15, в Калининском –11, - сообщили в оперштабе.

В остальных районах наименьшее количество заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся шесть человек.