Жители Адлерского и Хостинского районов Сочи остались без воды из-за прорыва на водоводе

Все работы завершат до конца 22 августа. Фото: Архив "КП"

В Сочи произошел прорыв магистрального водовода диаметром 800 мм на улице Белых Акаций. Авария случилась из-за несогласованных строительных работ. На месте был развернут оперштаб. Администрация города взяла ситуацию на круглосуточный мониторинг.

- Для производства необходимого комплекса восстановительных работ, специалисты водоканала будут вынуждены остановить мощное оборудование местной насосной станции, - сообщили в водоснабжающей организации.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, жители Адлера, Кудепсты, Хосты, микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана и Раздольное могут столкнуться с перебоями водоснабжения. Аварию уже начали устранять. Все работы завершат до конца дня 22 августа.