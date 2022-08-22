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Общество22 августа 2022 9:00

Пострадавшие от подтоплений бизнесмены Сочи получат льготные займы на сумму в 50 млн рублей

Заем можно получить по ставке 0,1% годовых
Ангелина НАЗАРЧУК
Фонд уже одобрил 5 займов на общую сумму 19 млн рублей.

Фонд уже одобрил 5 займов на общую сумму 19 млн рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи начнут выдавать льготные займы пострадавшим от подтоплений предпринимателям. Выгодные условия предоставляет Фонд микрофинансирования Краснодарского края. Заем можно оформить на сумму до 50 миллионов рублей.

Стоит отметить, что предпринимателям предлагают ставку 0,1% годовых. К тому же возможно отсрочка по уплате основного долга до 12 месяцев.

- По данной программе Фонд уже одобрил 5 займов на общую сумму 19 млн рублей. В работе еще 8 заявок на 35 млн рублей. Своевременная финансовая помощь дает возможность бизнесу восстановиться, - отметила руководитель Фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксана Слюсарева.

Подробнее об условия получения займа можно узнать на сайте www.fmkk.ru.