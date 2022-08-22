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Общество22 августа 2022 9:10

В Сочи 22 августа торжественно подняли флаги России

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Триколор развевается во всех районах курорта. Фото: администрация Сочи

Триколор развевается во всех районах курорта. Фото: администрация Сочи

По всей России 22 августа отмечается День Государственного флага. Праздновать в Сочи начали с торжественной церемонии поднятия флага. Триколор развевается во всех районах курорта.

- Российский триколор олицетворяет победы нашей великой Родины, готовность преодолевать все трудности. Он объединяет всех россиян. Под этим флагом мы идем к новым свершениям, строим достойное будущее для наших жителей, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города также отметил, что сегодня важно чувствовать единение и учить патриотизму детей. Алексей Копайгородский поздравил всех жителей и туристов с праздником.

Ранее сообщалось, что День флага России в Сочи отметят праздничными акциями и флешмобами.