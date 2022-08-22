Фестиваль адыгейского сыра покажут в прямом эфире

На Даховской поляне 27 и 28 августа проведут Фестиваль адыгейского сыра. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

На Даховской поляне 27 и 28 августа состоится Фестиваль адыгейского сыра. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, мероприятие проведут с особым размахом.

- В первый день запланированы театрализованное представление «Рождение адыгейского сыра», подготовленное Национальным театром РА, выступление государственного ансамбля народной песни «Исламей», концертная программа творческих коллективов, конкурсы-викторины, показ национальных костюмов, - сообщил министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на второй день запланированы основные кулинарные события. Каждый сможет насладиться вкусом настоящего свежесваренного сыра. Традиционно во время фестиваля установят мировой рекорд по изготовлению самого большого адыгейского сыра.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, ЦУР Адыгеи организует прямой эфир проведения фестиваля. Посмотреть его можно будет на официальных страницах ведомства в соцсетях.