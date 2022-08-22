Газпромбанк и строители Краснодара обсудили направления сотрудничества.

18 августа в Краснодаре Газпромбанк выступил генеральным партнером мероприятия бизнес-лаундж, приуроченного к Дню строителя и организованного Медиа-группой РБК Юг и Северный Кавказ. Бизнес-лаундж был посвящен теме «Жизнь строителей в условиях BANI*-мира».

Гостями встречи стали представители краевой и муниципальных властей девелоперских компаний, участники Ассоциации Девелоперов Краснодарского края, федеральные и региональные эксперты строительного рынка.

Основными обсуждаемыми темами стали: текущая ситуация на строительном рынке юга России, градостроительная политика регионов, финансирование отрасли. Участники определили точки роста отрасли, обсудили ключевые тренды рынка и основополагающие драйверы сегмента.

- Ресурсы и компетенции Газпромбанка позволяют участвовать в развитии взаимоотношений со всеми участниками строительного рынка, в том числе в финансировании сложно структурированных строительных проектов, как собственными ресурсами, так и через вхождение в синдикаты и клубы с другими участниками данного рынка. И мы всегда стараемся найти индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Доля Газпромбанка на рынке финансирования застройщиков в рамках 214-ФЗ сейчас около 4%, но открытые лимиты, по которым происходит финансирование позволяет сделать оценку к концу 2023 года выйти на 10% доли, - прокомментировал Сергей Селютин, исполнительный Вице-Президент - управляющий по Южному региону Газпромбанка.

- В текущих реалиях застройщики и строительный сегмент, обслуживающий застройщиков – это самые быстроразвивающиеся, самые технологически подкованные участники рынка. Именно такое отношение, максимально подробный анализ и подготовка к поиску возможных ресурсов к достижению себестоимости – вот что сегодня движет строителями. И они с этой задачей успешно справляются. У банка есть необходимые эксперты и ресурсы для детального понимания всех аспектов деятельности отрасли и активного участия в ее поддержке по всем направлениям, - отметил Алексей Москвин, начальник управления по сопровождению строительных контрактов Газпромбанка.

Также участники мероприятия обсудили изменения ключевой ставки ЦБ и ее влияние на спрос в сфере ипотечного кредитования.

- Было непростое начало года, когда значительно снизились продажи квартир через ипотечные продукты, что было обусловлено ростом ключевой ставки, которая выросла до 20% годовых. Но дальнейшие меры Центробанка по снижению ключевой ставки, снова оживили спрос на ипотечные продукты, который возвращается на докризисный уровень. Уже сегодня можно говорить о реализации продаж через ипотечные продукты в штатном режиме. Получается, что кризис мы практически преодолели. Что касается перспектив, то мы надеемся, что дальнейшие решения регулятора также станут сильнейшим стимулом для роста продаж через ипотечные продукты, - прокомментировал Игорь Ильин, директор дирекции финансирования проектов в недвижимости Газпромбанк.

*BANI — это английская аббревиатура слов: brittle (хрупкий), anxious (тревожный), nonlinear (нелинейный), incomprehensible (непостижимый). Этот акроним ввел футурист Джемейс Кашио