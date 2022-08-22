Морские рейсы из Новороссийска в Сочи снова отменили до 24 августа

Билеты можно вернуть Фото: Евгения ХИЛЬКО

Морское сообщение из Новороссийска в Сочи приостановили. Судна не будут ходить до 24 августа. Как удалось узнать "КП"-Кубань", билеты также перестали продавать. Судна не ходят по техническим причинам.

- Чтобы вернуть денежные средства, нужно заполнить заявление на возврат. Если вы покупали билет в кассах, обратитесь в кассы для возврата, если у агентов - обратитесь к агенту, у которого приобретали билет, - сообщили в пресс-службе “ВодоходЪ-Экспресс”.

Ранее сообщалось, что морские рейсы из Новороссийска в Сочи приостановили до 22 августа.