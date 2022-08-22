Родители волнуются 1 сентября не меньше, чем их дети Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый пятый родитель в Краснодаре испытывает стресс перед 1 сентября. В этом признались 19% опрошенных пап и мам регионального центра. При этом матери волнуются чаще при подготовке к Дню знаний, чем отцы.

- 27% родителей школьников планируют взять 1 сентября отпуск на день или за свой счет, чтобы сходить с ребенком на праздничную линейку. Порядка 12% будут отпрашиваться на полдня, - говорится в исследовании.

Больший стресс испытывают родители учеников младших классов. Меньшую тревожность показывают те, в чьих семьях воспитываются школьники 6 -11-х классов.

Работодатели в Краснодаре не всегда идут навстречу родителям, которые хотят проводить ребенка в школу 1 сентября. Только 4 из 10 компаний готовы предоставить для этого выходной день. Официально это делают 24%, неофициально - 17% предприятий.