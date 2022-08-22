Больница Северского района получила цифровой флюорограф по нацпроекту

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Северская центральная районная больница получила новое безопасное оборудование по нацпроекту «Здравоохранение». В медучреждении установили цифровой флюорограф с рентгенозащитной кабиной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Новой флюорограф позволит проводить обследования как взрослых, так и подростков. С помощью оборудования можно выявлять на ранних стадиях такие заболевания, как пневмония, туберкулез, плеврит и онкология, - говорится в сообщении.

На Кубани в прошлом году в больницы поставили 2,5 тысячи единиц оборудования, в том числе 59 единиц «тяжелого». Уже медики провели свыше 120 тысяч исследований. Новые аппараты позволили выявить патологии более чем у 15% пациентов.