Театр кукол Краснодара покажет к 85-летию образования края сказку про Кубань

В новой сказке краевого театра кукол казак пойдет по свету в поисках счастья. Фото предоставлено театром.

Краснодарский краевой театр кукол готовит к 85-летию региона праздничную программу: интермедия будет предварять спектакль «Кубанские балачки».

Интермедия «Как казак счастье искал» предназначена для детей от шести лет и старше. Она поставлена режиссером спектакля Павлом Романычевым, художником Олесей Смахтиной и хореографом Анастасией Плотниковой на музыку композитора Игоря Суханова.

– Гостей премьеры ждут невероятные приключения молодого казака, который отправляется в далекое путешествие в поисках собственного счастья, – рассказали «КП» - Кубань» в краевом театре кукол. – Перед спектаклем актеры театра представят юным зрителям интермедию об истории возникновения нашего края.

Интермедию «Как казак счастье искал» и спектакль «Кубанские балачки» можно будет увидеть 18 сентября в 11:00, стоимость билета – 450 рублей.