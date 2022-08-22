Строительство будет вестись в двух регионах России и в Абхазии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания экс-губернатора Кубани Александра Ткачева построит отели в Абхазии и Крыму. При этом инвестиции в объекты составят 130 млрд рублей.

Девелоперская компания Five, которую связывают с экс-губернатором и бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, уже реализует четыре проекта по строительству курортной недвижимости в Сочи. В частности, это MANTERA Seaview Residence в Имеретинской долине и в районе Уч-Дере.

В дальнейшем компания в таком же формате планирует реализовать свои проекты в Абхазии и Крыму, сообщает "Коммерсантъ". Средняя площадь застройки составит около 10 га.