В Сочи оштрафовали водителя иномарки за запрещенную «мигалку»

Водителя привлекли к административной ответственности Фото: https://t.me/gibddsochi

Полицейские Сочи в Центральном районе остановили водителя Volkswagen. На автомобиле была установлена «мигалка». Цвет огней и режим работы светового прибора запрещен не для должностных лиц.

-Также на транспортном средстве были установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, водителя привлекли к административной ответственности. А “мигалка” была конфискована.