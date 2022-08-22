Спасатели на вертолете эвакуировали мужчину с инфарктом с горы Фишт в Сочи

Мужчине оказали первую помощь. Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели утром 21 августа вылетали в район горы Фишт в Сочи. Требовалась срочная эвакуация 56-летнего туриста из Адыгеи. Мужчина находился в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у него был острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов. Спасатели сообщили, что у мужчины возможен был инфаркт.

- Спасатели на носилках транспортировали пострадавшего с горного приюта «Фишт» (1600 метров над уровнем моря) на борт воздушного судна и эвакуировали его на базу в Сочи, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Стоит отметить, что во время полета врач ЮРПСО оказывали мужчине первую помощь. Пострадавшему установили капельницу и сняли данные электрокардиограммы. Мужчину сразу передали врачам скорой помощи.