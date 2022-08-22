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Общество22 августа 2022 10:24

В Сочи спасатели вывели из леса заблудившегося 23-летнего туриста

Медицинская помощь не потребовалась
Ангелина НАЗАРЧУК
Туриста довезли до поселка Красная Поляна.

Туриста довезли до поселка Красная Поляна.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи 20 августа спасатели вели поиск туриста. 23-летний парень заблудился на южном склоны горы Ачишхо на высоте около 2100 метров над уровнем моря.

- После того как молодой человек отправил данные своей геолокации, спасатели построили ему трек выхода на ближайшую тропу и выдвинулись к месту происшествия, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как выяснилось позже, турист из Свердловской области. Спасатели обнаружили парня и вывели его из леса к служебному автомобилю. Туриста довезли до поселка Красная Поляна. Медицинская помощь молодому человеку не потребовалась.