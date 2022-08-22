В Армавире в ДТП погибли два человека

Фото: ГИБДД по региону

Смертельная авария случилась в Армавире ночью 20 августа. По предварительным данным, 32-летний мужчина на автомобиле ВАЗ выехал на встречку и влетел в «Ладу Приору», под управлением 34-летнего мужчины. Оба водителя погибли.

- В результате ДТП оба водителя скончались на месте от полученных травм. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной ДТП с тяжкими последствиями. Сотрудники полиции призвали водителей соблюдать безопасную скорость движения, учитывать дорожные и погодные условия, не допускать резких маневров и грубых нарушений правил дорожного движения.