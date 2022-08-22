Молодые жители Краснодара могут получить грант в 1,5 млн рублей на форуме в Нижнем Новгороде

Молодые краснодарцы смогут защитить свои проекты в Нижнем Новгороде и получить на них грант до 1,5 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

С 30 сентября по 2 октября в Нижнем Новгороде пройдет форум рабочей молодежи, организованный агентством «Росмолодежь». Стать его участниками могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Форум рабочей молодежи соберет молодых специалистов, членов молодежных объединений, кадрового резерва компаний, студентов, молодых ученых и специалистов инженерных и профильных специальностей вузов и учреждений среднего профобразования.

Его участники защитят собственные проекты в грантовом конкурсе с максимальным размером субсидии 1,5 млн рублей и вместе с экспертами создадут проекты в таких сферах, как кадровый резерв, внутреннее предпринимательство, культура, волонтерство на предприятии и профориентация.

– Подать заявку на участие в форуме рабочей молодежи можно до 1 сентября 2022 года на платформе «Молодежь России». Проживание и питание участников форума обеспечивает принимающая сторона, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. – Программа форума включает в себя лекции экспертов, тренинги и мастер-классы, экскурсии по предприятиям Нижнего Новгорода.