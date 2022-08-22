МВД опровергло стрельбу с пострадавшими на свадьбе в Адыгее

Сведения о данном происшествии появились в социальных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МВД опровергло информацию о стрельбе с четырьмя пострадавшими на свадьбе в Адыгее. Сведения о данном происшествии появились в социальных сетях.

- На территории региона в последнее время подобных происшествий не зарегистрировано, заявлений и сообщений от граждан в органы внутренних дел также не поступало, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в данном инциденте, произошедшем 19 августа, указан населенный пункт, расположенный на территории Карачаево-Черкесской Республики.