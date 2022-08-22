На побережье Краснодарского края 22 и 23 августа ожидается жара

Жителей и гостей региона попросили соблюдать меры безопасности

На побережье Краснодарского края столбики термометров 22 августа поднимутся до 37 градусов. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.

- 22 и 23 августа на участке от Джубги до Магри ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 37 градусов – это считается опасным явлением, - говорится в сообщении синоптиков.

Спасатели советуют избегать воздействия повышенной температуры, не находиться долгое время на жаре. В том числе необходимо носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор.