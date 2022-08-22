Кубань поделилась с регионами России опытом разработки законов в сфере промышленности

Кубанцы поделились законодательным опытом в сфере промышленности. Фото: пресс-служба краевой администрации.

В Ростовской области по программе «Федеральная практика» в Южном федеральном округе прошла выездная стажировка Минпромторга России для представителей исполнительной власти, промышленности и бизнес-сообщества.

Краснодарский край, который входит в десятку наиболее эффективных промышленных субъектов России, на форуме представляли исполняющий обязанности руководителя краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой и директор регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Королев. Они поделились с коллегами существующим в крае опытом разработки законодательства в сфере промышленности.

– На основе федерального законодательства на Кубани действует закон «О промышленной политике Краснодарского края», разработана отраслевая госпрограмма, учрежден Фонд развития промышленности, урегулированы вопросы по созданию на территории региона промышленных парков, а также утверждена система мер поддержки, порядок отбора предприятий на право заключения специального инвестиционного контракта, – подчеркнул Владимир Мостовой.

Также на Кубани учреждены стандарты Фонда развития промышленности региона по предоставлению льготного финансирования. Сегодня компаниям доступны 15 займов со ставками от 0,1 до 4 процентов годовых. По итогам 2021 года фонд занял второе место среди аналогичных организаций России. Его капитализация выросла до 4,5 млрд рублей в 2022 году.

– По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева до конца года мы запустим новый, не имеющий аналогов в России механизм по развитию импортозамещающих производств – возмещение до 30 процентов затрат инвесторов на создание таких предприятий, – добавил Владимир Мостовой.