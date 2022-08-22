Краснодарский край стал четвертым в России по числу выпущенных кредиток

Жители Краснодарского края в июле 2022 года завели 70 тысяч кредитных карт. Фото: KP.RU

В июле 2022 года выдача кредитных карт в России возросла почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: банки выпустили 1,73 млн новых кредиток с общим лимитом более 117,51 млрд рублей.

По данным ОКБ, лидером среди регионов России по количеству выпущенных кредитных карт стала Москва: 142,96 тысячи карт с общим лимитом на 14,56 млрд рублей. Вторую строчку занимается Московская область: 109,31 тысячи карт на 9,56 млрд рублей. Третье место занимает Санкт-Петербург: 72 тысячи карт на 6,16 млрд рублей.

Краснодарский край находится на четвертой строчке по количеству выпущенных кредиток: 70 тысяч карт на сумму 4,48 млрд рублей.

Пятерку лидеров замыкает Свердловская область: 55,37 тысячи карт на 3,83 млрд рублей.