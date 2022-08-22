Умер гендиректор редукторного завода Майкопа Шамсудин Пшизов

В Адыгее ушел из жизни председатель совета директоров редукторного завода Майкопа Шамсудин Пшизов. Фото: https://t.me/nontypical

На 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный в Адыгее промышленник и председатель Совета директоров ПАО «Зарем» Шамсудин Пшизов. Его не стало после продолжительной болезни.

С именем Шамсудина Пшизова связывают не одно десятилетие работы одного из крупнейших предприятия республики. С 1996 по 2018 год он был генеральным директором редукторного завода. Благодаря его чуткому руководству завод вышел на новый уровень. Производимое оборудование стало пользоваться спросом не только на территории России, но и за границей.

- Много лет проработала на редукторном заводе. Замечательный человек был Шамсудин Пшимафович, - скорбят коллеги.

Шамсудин Пшизов уделял особое внимание воспитанию рабочих кадров, а также подготовке образовательных проектов. За свой вклад в развитие промышленности Республики Адыгея и многолетний усердный труд он был награжден медалью «Слава Адыгеи».